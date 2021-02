Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles jalgpalliportaalile Soccernet.ee, et meeskond põdes koroona üsna kergelt läbi.

"Muidugi olen õnnelik, et saame suure grupiga trenni teha ja olen õnnelik selle üle, et saime nüüd üle pika aja mängida. Kahtlemata valmistab see head meelt," sõnas Zahovaiko.