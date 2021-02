Imavere kõrtsi juhataja Pille Selter ütles, et viimati korraldasid nad avaliku peo täpselt viis kuud tagasi, kui koroonaviiruse teine laine polnud veel alanud. Ka siis küttis tantsupõranda kuumaks poolenisti Türi ansambel Topeltmäng. "Seejärel jäid peod ära. Keskendusime vaid igapäevasele toitlustamisele ning tegime sünnipäeva- ja peielaudu," märkis ta.

Selteri sõnul otsustasid nad Topeltmängu eestvedaja Edvin Petroviga, et proovivad, mis piirangutele ja reeglitele vastavast peost välja tuleks. Uksel kraaditi kõiki inimesi, turvamees pani kirja majja sisenejate isikukoodid, jagati maske (nende kandmist said korraldajad siiski vaid soovitada, mitte nõuda), käte desinfitseerimisained olid saalis olemas, hoiatavad kirjad, et tantsides tuleb hoida kahemeetrist vahemaad rippusid nähtavatel kohtadel ning vastavalt kõrtsi pindalale lubati peoõhtule vaid 80 inimest ning paigutati nad turvalise vahemaaga laudadesse.