Küllap märkasid paljud järvalased, et sattusid veebruari esimeses pooles väljavalitud inimeste hulka Tartu Ülikooli uuringus "Covid-19 aktiivne seire". See juhtus põhjusel, et Järvamaa haigla tegi Tartu Ülikooli teadlastega koostööd ning oli valmis nädala jooksul võtma vajalikke proove.