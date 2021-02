Türi valla külad asusid mõõtu võtma talvealadel

Türi spordiklubide liit korraldab Liisa Gritšenko sõnul talimänge alates 2012. aastast. "Osalejate arv on aastate lõikes olnud erinev, kuid lõbusad ja rahvasporti innustavad võistlused on ikka alati maha peetud," märkis ta.

Türi spordiklubide liidu juht Paul Poopuu märkis, et tegemist on rahvaspordiüritusega, kus eemärk pole tõsine mõõduvõtt, vaid sportlik liikumine ning oma külarahvaga koos tegemise rõõm. "Täna oligi hea, et tõsised sportlased olid Tartu maratonil ja siin tundsid end hästi just rahvasportlased," lausus ta.