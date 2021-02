Koroonaosakonna avamisest möödus üks kuu

Eelmisel nädalal ütles koroonaosakonna tööd juhtiv arst Maarja Brause, et ega nad hinge tõmmata ole saanud. Kui avanädal oligi ehk rahulikum ning tegeleti veidi kergemas seisundis patsientidega, siis pärast Koeru hooldekeskuse koroonapuhangut jaanuari viimasel nädalal on käed-jalad kogu aeg tööd täis olnud.

"Aga see ei tähenda, et patsiente oleks tulnud vaid Koerust. Tuli ikka mujalt ka," täpsustas ta. Kuuest algselt loodud kohast sai kiirelt kümme ning teist sama palju kohti on koroonahaigetele ka väljaspool kinnist isolatsiooniosakonda järelraviks mõeldud.