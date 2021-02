Pitka matka sünnihetkel Kaitseliidu Järva maleva staabiohvitserina teeninud Vello Pops ütles, et oleks eile matkaraja ka üksi läbi käinud aga õnneks on toredaid sõpru, kellega ennegi ühiseid retki ette võetud ja nii kogunes eile kell 10 Jalgsemale Pitkade mälestuskivi matka traditsioonilisse stardipaika juurde üle 10 inimese.

"Matka ellu kutsudes küsis keegi, et kauaks seda matka on? Ütlesin, et vähemalt niikaua, kui mina elan. Kui kuulsin, et tänavu matka ei olegi, hakkas sees kripeldama. Traditsioon peab ikka kestma," kinnitas Pops.