„See oli minu jaoks esimene kord kirjutada ja lavastada lugu raadios. See oli tänasel päeval kus proovid peatatud, ikka väga tore kogemus,“ räägib lavastaja Arlet Palmiste. „Johan Pitka on pärit Järva-Jaani külje alt. Seega meie mees ja tema lugu tuleb ikka ja jälle meelde tuletada. Meie maa on kandnud ikka väga vägevaid poegi,“ lisab Palmiste.