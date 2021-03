Järvamaal tehti üliväike osa Eesti kinnisvaratehingutest

Mullusega võrdluses on käesoleva aasta esimene kuu alanud mõnevõrra tagasihoidlikumalt, kui ostu-müügitehinguid tehti 2 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal. Kui kinnisvaraturu dünaamika on kord juba selline, et aasta alguses tehakse vähem tehinguid, siis mõjus turuaktiivsusele ka hoonestamata maade turusektori väiksem tehingute arv. Hoonestamata maadega tehti 2021. aasta jaanuaris 1120 tehingut (ligi 13 protsenti vähem kui aasta tagasi samal kuul), hoonestatud maadega 675 tehingut (kasv vastavalt 27 protsenti) ning eluruumina müüdud korteriomanditega 1833 tehingut (tehingute koguarv eelmise aasta jaanuariga võrreldes ei muutunud).