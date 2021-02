Tammiku hiiepaika on kaevandus õõnestanud alt ja aherainemägi matnud pealt. PEETER LILLEVÄLI FOTO: Põhjarannik

Hiite Maja sihtasutus kutsub tähistama Eesti Vabariigi aastapäeva esivanemate pühapaikades. Tänavu, kus avalikud aastapäevasündmused jäävad ära, on eriti oluline, et muudame selle päeva ise pidulikuks ning ammutame juurtest jõudu. Eesti loodus ja hiied on jätkuvalt meile kõigile avatud.