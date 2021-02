Statistikaamet valib parimat andmelugu ja infograafikat

„Praeguses infoühiskonnas on muutnud andmete kirjaoskus ja andmete lugemisoskus järjest olulisemaks, seepärast on vajalik teada, millised on eeskujud ja parimad näited, mida järgida,“ ütleb konkursi „Andmepärl 2021“ žürii esimees, statistikaameti asepeadirektor Andres Kukke.

Parima infograafika auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle loodud andmevisuaal, rakendus või infograafika on eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu. Selles on kasutatud parimaid infograafika meetodeid. Töös on originaalsust ja eksperimenteerimise julgust ning selle disain on kasutajasõbralik.