Vabariigi aastapäeva pidustusi võõrustaval Paidel on omariikluses tähtis roll

Küll ei jää pidamata presidendi kõne ega toimumata aastapäeva kontsert, mis seekord jõuavad rahavusringhäälingu kanalite vahendusel inimesteni Paidest. Muu hulgas on Paide linnal tähtis roll ka Eesti Vabariigi sünniloos, kirjutab ERR.

Teenekas muusikapedagoog Olaf Lääne on Paide kiriku oreliga sinasõber olnud 48 aastat. Paide kirik ja linna keskväljak, ehk ajalooline turuplats, on samuti lahutamatud. Paide on ka üks neid kohti, kus Eesti Vabariik välja kuulutati.