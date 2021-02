Suusaorienteerujaid näeb MMil

Tõsi, millises vormis erinevate riikide sportlased võrreldes teistega on, pole kellelgi aimu, sest ühtki võistlust, kus nad omavahel mõõtu võtta oleksid saanud, pole käsiloleval hooajal koroonapandeemia tõttu toimunud. Enamus on pidanud piirduma kodumaal võistlemisega, vaid üksikutel on olnud võimalus osaleda mõne teise riigi rahvuslikel võistlustel. Eestlastest on seda võimalust saanud kasutada Šveitsis elav Daisy Kudre.

Eesti koondise sportlaste vormi kohta ütles peatreener, et olukorras, kus me möödunud kevadest saadik elama oleme pidanud, on tehtud väga hea ettevalmistus. Üle aastate korralik talv on selleks hea võimaluse pakkunud. Kaks nädalat tagasi toimunud kontrollvõistlus kinnitas, et täiskasvanute koondise tase on ühtlane nii naiste kui meeste osas.