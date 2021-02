Türi tegi algust külade talimängudega

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko andis teada, et suusatamise võitis Käru, orienteerumise Oisu ja kurlingu võitis Särevere. Põikva näitas, et tema on parim nii kelgutamises kui ka reesõidus. Välja jagati 84 medalit.

Esimese etapi järel juhib talimänge viie ala kokkuvõttes Käru 138 punktiga, teine on Põikva 133 punktiga, kolmas on Särevere 127 punktiga, neljas on Oisu 122 punktiga ja viiendal kohal on Kabala 115 punktiga.