Suusatatakse riigipühale vaatamata

Kolme etapi kokkuvõtes on kuni kuueaastaste laste arvestuses juhtimas Teili ja Gregor Gritšenko. 7-10aastaste seas juhivad Jürgen Surva ja Annaliisa Aren. 11-14aastaste noorte parimad on Anett Liisa Parts ja Vallo Marten Lillipuu. 15-18aastaste noormeeste parim on Oskar Kontus, 19.-39aastaste meeste parim on Andres Kaaver ja naiste põhiklassi parim 15-39aastaste hulgas on Kadri Ehamäe. Veteranide klassis, mehed kuni 49aastste seas hoiab esikohta Jan Raudsepp, 50 aastased ja vanemad klassis Vello Lillipuu ning naised 40 ja vanemad klassis on kõrgemail kohal Tiina Idavain.