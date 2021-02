Kui arvestada, et Koeru hooldekeskuses oli enne haiguspuhangut 205 klienti, siis hakkab ring koomale tõmbuma, sest enamik on viiruse kas läbi põdenud või põdemas. Pruudel lisas, et mitte kõik töötajad pole nakkust saanud hooldekeskusest, nakatumisi on olnud ka pereringis.