Raamatukogu direktor Astrid Karpender ütles, et näitus sai kokku pandud sel nädalal tähistatavale Eesti Vabariigi 103. sünnipäevale mõeldes ning külastajad on seda uudistada saanud juba nädalajagu, avatuks jääb see veel paariks nädalaks.

Kõik näitusel näha olev on pärit töötajate endi kodudest ning ekstra mõnest muuseumist esemeid laenutada polnudki tarvis. „Mul on tunne, et raamatukogutöötajate kodud on ka nagu muuseumid,” naljatas Karpender.