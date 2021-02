Koroonaviiruse leviku tõttu tuleb nii Eestisse kui mitmetesse välisriikidesse reisides esitada sertifikaat, mis tõendab, et koroonatesti tulemus on negatiivne. Läbipõdemise puhul peab olema test tehtud rohkem kui 10 päeva tagasi, arst tunnistanud inimese terveks ning sellest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud. Nii Eesti kui mitmed teised riigid aktsepteerivad reisimisel, eneseisolatsioonist vabastamisel kui selle lühendamisel PCR-testi.

Kuivõrd SYNLABile laekus vihjeid, et reisimiseks võidakse kasutada võltsitud PCR-testide sertifikaate, kontrollis politsei koos SYLABI esindajatega 18. veebruari varahommikul Tallinna lennujaamas Frankfurdi, Hurghada ja Sharm el Sheikhi lennule minejaid.

„Politseinikele tehti eelnevalt koolitus, kuidas ja mille järgi tunda ära võltsitud sertifikaate. Juhul kui politseinikul kahtlus tekkis, vaatas SYNLABi esindaja labori infosüsteemist üle, kas inimene on sertifikaadil toodud ajal testi ka teinud. Kokku kontrolliti 520 reisijat ning avastati viis võltsitud sertifikaati,“ sõnas Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.

Võltsitud sertifikaate oli Mirošnitšenko sõnul kaht laadi: võltsiti iseenda varasemaid tulemusi, tuues põhjenduseks, et reisi eel ei jõutud testima minna; või siis olid sertifikaadid ostetud valeandmetega.

„On kahetsusväärne, et olukorras, kus peaksime üksteise tervist hoidma ning viiruse leviku vältimiseks vähendama lisakontakte, otsustatakse negatiivse koroonatesti tõestamiseks teha ise või soetada võltsitud sertifikaate. Sellega ei panda ohtu mitte üksnes enda, vaid ka teiste reisijate ja välisriigi elanike tervis. Tuletan meelde, et ükskõik millise ametliku dokumendi võltsimine ja kasutamine on võrdsustatav kuriteoga, mille eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega,“ sõnas Mirošnitšenko.