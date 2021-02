Kontrollide eesmärgiks oli hinnata majandus- ja taristuministri määrusega nr 8 kehtestatud ventilatsioonisüsteemide nõuete täitmist viiruseleviku perioodil. Määrus on leitav Riigiteatajast. Kontrollide tulemused näitasid, et kõige rohkem kõrvalekaldeid oli ventilatsiooni laiendatud kasutusaegade täitmisel ehk ei olnud täidetud nõue, mille kohaselt ventilatsioonisüsteem peab avalikus hoones töötama täisvõimsusel 2 tundi enne ja 2 tundi pärast hoone kasutuse aega, st enne hoone avamist ja pärast hoone sulgemist. Lisaks esines spordi- ja kaubandushoonetes mõningatel juhtudel retsirkulatsiooni kasutust ehk siseõhu hoonest välja tõmbamisel selle osaline suunamine tagasi hoonesse, mis ei ole määruse järgi lubatud. Puuduste kohta jagati selgitusi ja soovitusi kohapeal, kuidas parandada ventilatsioonisüsteemide tööd.

TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik märkis, et üldiselt olid õhuvahetuse nõuded kontrollitavates hoonetes täidetud. „Kokkuvõtvalt saab öelda, et hoonetes, kus on soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, on õhuvahetuse nõuded üldiselt täidetud,“ resümeeris ta. „Suuremat tähelepanu tuleb pöörata ventilatsioonisüsteemide käidu ehk töötamise ajale. Kuid viiruse leviku maksimaalseks piiramiseks tuleb ka nõuetekohase ventilatsiooniga hoonetes täiendavalt hoida distantsi ja kanda maski.“