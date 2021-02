Koolitus teeb hobikokast ettevõtjad

Järva Arengu Partnerite konsultant Sille Pudel ütles, et ennekõike on koolitus mõeldud hobikokkadele, kes valmistavad toitu teistele müügiks. "Näeme ju, et OTT-idel on kauplejate ring aina kasvamas ning just neile mõeldes saigi asi ette võetud," selgitas ta.