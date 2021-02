Täna hommikul poole kaheksa paiku Paide muusika- ja teatrimajast Terevisooni stuudiost väljunud Paide linnapea Priit Värgi taskus helises telefon. Meer arvas esmalt, et sõber tahab öelda, et nägi teda just telekas, kuid helistaja jutt oli hoopis teisest puust.