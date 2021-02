"Kuna traditsioonilised vabariigi aastapäeva lavastused on vägagi visuaalselt lahendatud, jäävad nägemispuudega inimesed nende sisust ja mõttest ilma. Pakkusime eelmisel aastal välja, et lavastust võiks ka kirjeldada. ON hea meel tõdeda, et tol korral ühekordseks projektiks jäänud üritus on tänaseks traditsiooniks kujunemas," ütles Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin.