Osade perearstideni jõuab COVID-19 vaktsiin hiljemalt märtsi esimesel nädalal

Friedemann selgitas, et haigekassa annab perearstidele ise teada, millal ja kui palju on neil võimalik Terviseametist vaktsiini tellida, kogused muutuvad vastavalt sellele, kui palju vaktsiini riiki jõuab. „Saadame perearstidele iga nädala reedel info ülejärgmise nädala tellimuse võimaluse ja mahu kohta ja tellimus tuleb teha hiljemalt järgmise nädala teisipäevaks. Just selleks, et oleks aega tellida ja muid ettevalmistavaid töid teha, näiteks kutsuda inimesed kohale, planeerida aegu, sest süstimine on väike osa kogu tegevusest. Mõistame, et kõik ootavad vaktsiini ja teeme parima, et järkjärgult saaksid kõik perearstid vaktsineerimisega alustada. Inimestele paneme südamele, palun tulge kokkulepitud ajal kohale, sest teie tulemata jätmine tähendab, et kellegi teise võimalus vaktsiini saada on edasi lükatud,“ lisas Friedemann.