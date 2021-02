Traditsioonilise kontsertaktuse asemel valmis Järvamaast lühifilm “Talveräänne Järvamaa”

Filmi idee autori, PAMTi kultuurijuhi Mariliis Petersoni sõnul räägib see loo Järvamaa naise eluringist, tema kasvamisest ja rõõmudest, hellusest ja elukogemusest. “Soovisin näidata Järvamaad ja Eestit läbi naise silmade. Just naise, sest Järvamaal on nii palju silmatorkavaid, inspireerivaid ja töökaid naisi. See on justkui tänu kõigile neile selle suure panuse eest. Tegemist on üdini Järvamaa filmiga - oleme kaasanud nii palju kohalikke inimesi kui võimalik, isegi filmis kõlav muusika on kohalike loodud,” rääkis Peterson.