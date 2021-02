Linnameeskond sai uue ründaja

Šveitsi esiliiga klubist FC Wil 1900 Paidesse siirduv Camara on 6 korral esindanud Guinea koondist ja löönud ühe värava. Suurema osa oma karjäärist on Camara mänginud 17-kordse Guinea meistri Horoya Athletic Club ridades, kuid ründaja on pallinud ka Belgias ja Marokos.