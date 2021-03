Mullu uppus 58 inimest, neist mitmed Järvamaal

Eakate uppunute hulk oli 2020. aastal viimase kümne aasta suurim. Märga hauda jättis elu 33 eakat ning seda on kolm korda enam kui 2019. aastal. Täiskasvanud uppunu keskmine vanus oli 61 eluaastat – see on läbi aegade kõrgeim. Võrreldes 2019. aastaga on uppunute keskmine vanus suurenenud 8 aasta võrra.