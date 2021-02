Anna oma noor töökaaslane stipendiumi saamiseks üles

Kogukonnafondi juhatuse esimees Valev Väljaots täpsustas, et õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30-aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale ja siin ka elavad.

Taotluse saab esitada veebivormil siin

Kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni sõnul on igal aastal esitatud stipendiumi kandidaatideks mitmeid tublisi noori spetsialiste. "Nad kõik on olnud väärt esiletõstmist ja tunnustamist. Loodame, et ka sel aastal märkavad ettevõtjad neid tublisid noori kes nende ettevõttes töötavad. Samuti ootame rohkem ettevõtete ja ettevõtjate tuge stipendiumi väljaandmisel," lausus ta.

Valev Väljaots lisas, et stipendium on üheltpoolt tunnustuseks, et noor on leidnud elu ja töökoha Järvamaal, kuid teiselt poolt on see ka võimalus tõsta esile erinevate ametite olulisust.

Käesoleva aasta stipendiumidele oodatakse taotlusi kuni 14.märtsini.

Väljaots märkis, et jätkuvalt on oodatud ka annetused stipendiumi väljaandmiseks: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, selgitusse märksõna „noor spetsialist”.