Õed Kaasikud tegid täna MMil avastardi

„On tõenäoline, et 29. veebruaril teevad nad kaasa naiste tiimsprindi: kaks persooni sõidavad vaheldumisi kolm korda läbi sprindiraja. Kohapeal on neli meie naist, kellest kaks pääseva võistlema – treener teeb oma valiku," selgitas tütardega samm-sammult tipu poole rühkinud isa Reimo Kaasiku. „Järgmise nädala teisipäeval on 10 km vabatehnikas ja peale seda naiste teade – Eesti naiskond osales teatesõidus viimati ühel maailmakarika etapil aastal 2017, kuid väideti, et suurvõistlustel koguni 13 aastat tagasi. Nüüd oleme suutnud sinimustvalge tuua taas areenile."