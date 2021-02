Tänavu mängivad Premium liigas FC Flora, Paide Linnameeskond, FCI Levadia, Nõmme Kalju FC, Tartu JK Tammeka, Viljandi JK Tulevik, TJK Legion, JK Narva Trans, FC Kuressaare ja Pärnu JK Vaprus. Kõikide klubide kohta on ette valmistatud tutvustav videoklipp ning saatejuht Kasper Elissaar ja stuudioeksperdid Marek Lemsalu ja Marko Pärnpuu analüüsivad meeskondade tugevusi ja nõrkusi.

„Eesti jalgpallisõprade teadlikkus ning huvi Premium liiga vastu on aasta-aastalt üha kasvanud, mistõttu leidsime koostöös jalgpalliliiduga, et hooaja avamiseks sobiks suurepäraselt jalgpallistuudio, kus heidame pilgu lähtepunktile ja sellele, mis meid tänavu ees ootab. Samas ei tasu kindlasti karta, et kedagi süvaanalüüsiga uinutada tahaksime, seega hoogsa ja targa vutijutu kõrval võib tõenäoliselt kuulda ka vähemalt paari keskmiselt halba nalja – selle eest olen valmis isiklikult hoolitsema,“ sõnas Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar.