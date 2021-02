Koeru hooldekeskust ootavad ees rahulikumad ajad

Hetkel on Koeru hooldekeskuses 167 klienti, kellest 130 klienti on vaktsineeritud kahe doosiga, 21 on saanud esimese doosi ja 4 on esimese doosi ootel. Samuti on 50 töötajat vaktsineeritud kahe doosiga, 13 töötajat on saanud esimese doosi ja 14 töötajat on esimese doosi ootel.