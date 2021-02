Kaaslased on Grete Roosi kohta öelnud: "Kui Grete tegutseb, peegeldub tema töös alati südamlikkus ja soojus. Tema mõneti tagasihoidlik, kuid konkreetne hoiak ja eeskuju on viinud ta rühmajuhi ametikohale. Korraldab, aitab, motiveerib, pingutab, loob, rändab, lahendab ja on suurepärane kaaslane. Grete kohta on öeldud, et koos temaga on maailm palju parem ja ilusam koht. Isegi siis, kui päike on pilve taga."