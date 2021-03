Algas Arvamusfestivali ideekorje

Juba üheksandat korda kutsutakse kõiki Eesti inimesi esitama oma mõtteid teemade kohta, mille üle võiks suvel Paides toimuval Arvamusfestivalil põhjalikumalt arutleda. Küsimuse näol ei ole tegemist küll peateema, vaid siira huviga. Alates 1. märtsist on kõigil huvilistel kaks nädalat aega, et esitatav idee läbi mõelda ning täita ideekorje ankeet festivali kodulehel.

Ideekorjesse esitatud mõtteid hindab Arvamusfestivali korraldusmeeskond. “Et programm tuleks võimalikult hea, küsime rohkem infot, kui arutelu võimalikku pealkirja. Ootame, et esitajad oleksid mõelnud vormile, kõnelejatele, kes aitaksid tõstatatud teemat mitmest vaatenurgast avada, ja sellele, et arutelu oleks külastajate jaoks huvitav, uudne ja kaasav,” räägib Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. “Nagu ikka, ootame ideekorjesse tasakaalustatud ideid igast eluvaldkonnast, kõigilt esitajatelt.” Märtsi lõpuks on selged need ideed, millega esitajad ning Arvamusfestivali meeskond tööle hakkavad, et juulikuu alguses programm välja kuulutada.