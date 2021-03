Avasta oma aialinde ja märgi need päevikusse

Suvise aialinnupäeviku koordinaator Martin Tikk tõdes, et tänavusel viimaste aastatega võrreldes tavatult külmal ja lumerohkel talvel on Eestis talvitanud lindudele kindlasti oma mõju. "Siiski ilmutab kevad saabumise märke. Kohal on juba esimesed põldlõokesed. Samuti on sel aastal Eestis talvitamas erakordselt palju kuldnokki," selgitas Tikk.