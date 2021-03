„Võistluse eesmärgiks on edendada algupärast romaani ja leida uusi hääli eesti kirjandusele. Iga Kirjanike Liidu romaanivõistlus on toonud esile teemad või probleemid, mis inimestele konkreetsel ajahetkel korda lähevad, mis neid puudutavad. Tegemist on omalaadse peegliga, mis näitab ühiskonda sellisena, nagu see parajasti on, muuhulgas keelelisest aspektist. Isiklikult ootan ma käsikirjade hulgast varasemaga võrreldes täiesti teistsugust ja pöörast proosateost. Midagi, mis romaanikunsti piire avardaks,“ ütles žürii liige ja Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev.