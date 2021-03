Väärika vanusega Koeru segakoor kannab enesega elu- ja laulurõõmu, on Eesti Segakooride Liidu liige ja võtab alati osa Eesti segakooride laulupäevadest. Üldlaulupidu, Vaba Rahva Laul, Järva Jõulufolk, Järvamaa laulu- ja tantsupidu, Koeru laulu- ja tantsupidu, Kabala laulupidu, Järvamaa kooride päev Järvako – Koeru segakoor on alati kohal ja laulab! Lisaks veel esinemised Koeru kultuurimajas, kirikus ja hooldekeskus, need on alati oodatud ja armastusega vastu võetud.

Nominendid parima kollektiivi preemiale olid veel Sookure lasteaia kandleansambel, Paide balletistuudio ja rahvatantsurühm Keerutaja.

Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi kultuurivaldkonna preemiad saavad Anu Pink, kultuurisündmus „Kalju Lepik 100“ ja Kaarel Aluoja.

Kultuuritegija preemia pälvib Anu Pink näituse „Meie argipäeva vidusepidamise aeg“ korraldamise eest. Anu Pingi tegevus pärandkultuuri teadvustamisel, elavdamisel ja viimisel nii inimeste tegevustesse kui südametesse on olnud pikaajaline ja muljetavaldavalt tulemuslik. Anu asutas facebooki grupi nimega „Kudujate koopiaklubi“ 2013. aastal. Kudujate koopiaklubisse kuulub üle 200 liikme, nende seas ka inimesi, kes ei ela Eestis. 2018. aastal algul algatas Anu koopiaklubi Muhu-projekti, mis tähendas seda, et ta kutsus üles klubi liikmeid kuduma 2019. aasta jaanipäevaks ehtsad Muhu sukad. Siis tuli idee osaleda ERMi osalussaali näituste konkursil „Tee ise näitus“ ja korraldada maailma suurim Muhu sukkade näitus. Algselt 2020. aasta algul toimuma pidanud näitus lükkus augustikuusse ja avati Eesti Rahva Muuseumis 2020. augusti algul. Näituse kuraatorina on Anu väga põhjalik, lisaks koopiaklubi kudujate sukkadele on näitusel kõik Muhu sukad, mis üldse Eesti muuseumites on, ehk siis näitusel saab uudistada 150 erinevat sukka. Anu koostas ka näituse kataloogi ja ta teeb aeg-ajalt näitusel ka kuraatorituuri.

Anu õpetab TÜ Viljandi kultuuriakadeemias oskuste didaktikat ja tekstiilitehnoloogiat ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis silmuskudumist.

Anu tegevus meie kultuuriloo elushoidmisel ja uuele elule ärgitamisel on olnud silmapaistev. Kuna tegevused on juba varasemalt olnud sellised, kus palju saab tehtud interneti vahendusel, siis on see erilist tähelepanu saanudki käesoleval aastal, kus silmast-silma kohtumised pole sageli võimalikud.

Kultuurisündmuse preemia saab Koeru kultuurimaja sündmuse „Kalju Lepik 100“ korraldamise eest. Käesoleval aastal tähistati suurejooniliselt Järvamaal Koerust pärit luuletaja Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva. Ürituste korraldusmeeskonda kuulusid mitmed organisatsioonid: Ajakeskus Wittenstein, Koeru Kultuurimaja, Koeru meeste luuleklubi, Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts, Koeru Haridus- ja Kultuuriselts, Koeru Raamatuklubi Vaimuvalgus, Koeru Keskkool, Järva Vallavalitsus, Koeru Raamatukogu.

Juubeliaasta ettevalmistused algasid juba 14. märtsil 2019, kui kuulutati Koerus, Aruküla mõisas, välja Kalju Lepiku auks kavandatava mälestusmärgi ideekavandi konkurss ja selleks annetuste kogumine.

2020. aastal toimus 4 suuremat ettevõtmist, tähistamaks Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva: avaüritus Paide Vallimäel 13. juunil, konverents ja mälestusmärgi avamine 3. oktoobril Koerus Aruküla mõisas ja pargis ning luulevõistlus 10. oktoobril Koeru kultuurimajas.