RMK koristas eelmisel aastal riigimetsast 250 tonni prügi

„Oleme riigimetsast 15 aastaga kokku korjanud ja ära viinud 100 vagunitäit jäätmeid, need vagunitäied paraku aga muudkui tulevad edasi. Peame üheskoos püüdlema selle poole, et metsas jalutades ei peaks komistama plastpudeli, äsja vahetatud rehvikomplekti või kodu remondist üle jäänud kipsplaadi hunniku otsa. RMK-l on kohustus riigimetsa prügi koristada ja seda me teeme ka edaspidi, aga meil on palve, et ehk siiski viiakse jäätmed sinna, kus on nende õige koht,“ lausus RMK peametsaülem Andres Sepp.