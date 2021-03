Ajakirja Eesti Looduse esmanumber anti välja 1933. aastal ning selle kaudu on aastakümneid lugejatele teaduspõhiselt tutvustatud looduse mitmekesisust ja keskkonnaküsimusi. Ajakiri ilmub järgmisel kahel aastal MTÜ Loodusajakiri väljaantuna igal kuul. Ajakiri on jaemüügist üleriigiliselt kättesaadav, samuti saab seda tellida. Kolm kuud pärast ajakirja ilmumist on see täismahus tasuta loetav aadressil loodusajakiri.ee.