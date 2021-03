Selles valguses said veebruari lõpus peetud Vladimir Sidorovi mälestusvõistlused õhkrelvadest laskmises. Narvas võistlemise asemel said kõik soovijad lasta kodutiirudes ja võistlusest virtuaalselt osa võtta. Võistlejate hulgas olid ka Järvamaa laskespordiklubi noored laskurid.

Järvamaa laskespordiklubi treener Kristina Kiisk ütles, et tavaliselt toimuvad antud võistlused novembris, aga koroonaolukorra tõttu lükati need veebruarikuusse edasi. „Ka praegune olukord ei võimaldanud võistlust tavapärasel viisil läbi viia ja nii otsustas Narva laskespordiklubi korraldada võistlust virtuaalselt,“ sõnas ta.

„See on üks väga hea ja tänuväärne võistlus, sest annab võimaluse lasta praktiliselt kõikidel õhkrelva harrastavatel sportlastel, alustades algajatest ja noorematest laskuritest, lõpetades edasijõudnud meisterklassilaskuritega. Kavas on mitu erinevat laskeharjutust päris mitmele vanuseklassile, seega meil said võistlustel kaasa lüüa ka kõige nooremad ja värskemad klubi liikmed. Kokku osales võistlusel Järvamaa laskureid 14,“ kirjeldas ta.

„Mis mind kui treenerit siinkohal kõige enam rõõmustab, on muidugi see, kui palju noorlaskureid Järvamaa laskespordiklubi võistlustel esindas. Väikese, väga limiteeritud ressurssidega taasalustava klubi kohta on see väga tubli saavutus,“ jätkas Kiisk. „Eraldi aga tahaksin välja tuua kaht laskurit, kes ületasid igasugused ootused ja lasid välja isiklikke rekordeid kõikidel osalenud aladel. Kõige edukam oli Robi Abel, kes kahe päeva jooksul lasi kaasa koguni neljas erinevas harjutuses, alustades C-klassi harjutustest, lõpetades täiskasvanute harjutusega. Kõige enam väärib aga tähelepanu asjaolu, et kõigil neljal alal lasi Robi isikliku rekordi. See on puhtalt Robi pühendunud töö tulemus, ta haarab alati igast trennivõimalusest kinni, olgu see relvaga kuiv trenn treeneri kodus keldris või väljasõit mõnele võistlusele. Sihikindel treening ja töö on hakanud vilja kandma.“

Teine laskur, kes väärib treeneri sõnul erilist kiitust, on Rico-Robin Langerpaur, kes lõpetas võistluse kahe isikliku rekordiga. „Tegelikult Rico rekordid mind ei üllata, ta on juba trennides välja paistnud fenomenaalselt süsteemse ja jätkusuutliku lähenemise poolest laskmisesse ja töösse relvaga,“ tunnustas Kristina Kiisk. „Ma pole treenerina veel kohanud laskurit, kes selles vanuses vabatahtlikult terve trenni kuiva, st harjutamist ilma kuulita, teeks. Kuiv treening ongi tegelikult laskmise alus, paraku aga paljude noorlaskurite jaoks on see igav, seda täiesti arusaadavalt.“

Kõige enam järvalastest laskureid osales harjutuses 20 lasku toe pealt, kus laua taga istudes lastakse toe pealt õhupüssi. See harjutus on avatud vaid C-klassi laskuritele, st laskuritele kes on 14aastased ja nooremad.

