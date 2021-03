Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu ütles, et vaatamata koroonaviiruse levimise piirangutele ja keerukatele korraldustingimustele oli Käärikul võistlemas kogu maailma suusaorienteerumise eliit.

Rajameistrid Tõnis Erm ja taivo Timmusk olid Kääriku ümbruse maastikele planeerinud ja ette valmistanud väga tiheda ja head kaardilugemist nõudva radadevõrgustiku, kus oli kontrollpunktidesse jõudmiseks sportlastel võimalik teha mitmeid erinevaid teevalikuid ja nende seast valida just see kõige kiirem variant. „Ilm oli Käärikul kergete plusskraadidega, hall ja udune, rajad kohati pehmed ja lagedatel ning tiheda metsa all ka veidi lumevaesed ning sisseaetud mootorsaani jälge oli viimastel päevadel aeg-ajalt ka raskesti märgata,“ kirjeldas Poopuu.