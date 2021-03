Tänasest on Järvamaal keelatud minek siseveekogude jääle

Keeldu rakendatakse Pärnu-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Järva- ja Raplamaal. „Kevadine rabe jää ning järjest suurenenud veeõnnetuste väljakutsete arv näitab, et jääl viibimine ei ole enam ohutu. Ka päästjad, kes käivad jää paksust mõõtmas nendivad, et jääolud muutuvad halvemaks iga tunniga,“ ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein. „Kui hommikul olekski võimalik veel jääle kalale minna, siis kevadine päike muudab tagasituleku juba ohtlikuks, kuna kalda ääred on lahti sulanud,“ nentis Voltein.

Päästjad teostavad lähinädalatel kontrolli jääle mineku keelu järgimise osas ning annavad vajadusel inimestele korralduse ohtlikult jäält lahkumiseks. „Inimesed ei kipu teadvustama riske, mis kaasnevad jääle minekuga. Sageli satuvad õhukesel jääl ohtlikesse olukordadesse just kirglikud kalamehed, kes hoolimata juba peaaegu olematule jääle ikkagi kalastama kipuvad,“ ütles Tarmo Voltein. Jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem. „Meeles tuleb pidada, et ohutus algab igaühest endast ja selle aluseks on ettevaatlik käitumine,“ lisas Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja. Inimeste suhtes, kes lähevad jääle keelust hoolimata, saab algatada väärteomenetluse.