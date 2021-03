Kolm kuud tagasi kirjutas Järva Teataja, et Koeru haridus- ja kultuuriseltsi algatatud kogukonna koondumine seltsinguks küpseb madalal tulel. Eelmisel reedel Koeru kultuurimajas peetud koosolek kinnitas, et Koeru kandi kogukonnaaktivistidel on endiselt tuli all. 9. aprillil kogunevad külade esindajad kärajatele, kus valivad endale juhid ja kinnitavad tegevuse pikema vaate.