Kaherattalisega liigeldes jaguneb sõitja tähelepanu nii kõnni-, sõidu- ja kergliiklusteede, aga ka inimeste ja autode vahel. Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk tõdes, et kevade saabudes kasvab paratamatult ka jalgrattaga seotud kindlustusjuhtumite arv. Kusjuures füüsiliselt on suuremaks kannatajaks alati rattur.

Mürk toonitas, et eriti tähelepanelikud peavad olema üha menukamaks muutuvate elektrirataste kasutajad, sest need sõidavad piisavalt suurtel kiirustel ning võivad kokkupõrkel väga tõsiseid tagajärgi põhjustada. Seda mitte ainult ratturi enda, vaid ka jalakäijate perspektiivist. “Varakevadised sõidud võivad õnnetusega lõppeda nii hooldamata ratta kui libeduse tõttu, mis praeguse petliku kevadilmaga asfalti katab. Kahjukäsitluses näeme, et libedusest tingitud rattaga kukkumisi tuleb ette nii varakevadel kui ka talvisel perioodil, mil sooja ilma tõttu jalgrattaga liigeldakse, kuid asfaldi libedusega ei osata arvestada,” hoiatab Mürk.