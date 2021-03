Teeolud võivad taas muutuda talvisemaks

Ilmaprognoosi kohaselt on täna muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on null kraadi ümbruses. Hommikupoolikul on teepinna temperatuurid alla nulli ja teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega.