Linnameeskond läheb mängima meistritiitlite peale

Spordimeestena vaadatakse nüüd juba ambitsioonikalt pjedestaali kõrgeima astme suunas ning kuna Euroopas on turismireis tehtud, siis nüüd minnakse sinna tulemust tegema.

Eesmärk on meistritiitel - seda kinnitasid jalgpalliprotaali Soccernet hooajaeelses ülevaates nii peatreener Zahovaiko, meeskonna kapten Andre Frolov kui ka klubi tegevjuht Jaanus Pruuli. Aga erinevalt Nõmme Kalju presidendist Kuno Tehvast, kes väitis, et kõik peale kulla oleks pettumus, on Paide mehed vaoshoitumad.