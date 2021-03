Linnameeskond lõi käed Ghana mängumehega

Spordidirektor Gert Kams: Ishaku Konda toob meie kaitseliini võimsust, konkurentsi ja sügavust. Ishaku on keskkaitsja, kellel on kõik vajalikud omadused, et tänapäeva jalgpallis silmatorkavalt esineda - ta on füüsiliselt võimekas, agressiivne, heade kaitseomadustega ning julge palliga tegutsedes. Eraldi võib veel lisada, et mängijal on välja kujunenud selged liidriomadused, sest teda on usaldatud kaptenina väga tugeva jalgpalliriigi Ghana noortekoondistes