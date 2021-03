Möödunud aasta peamiseks rahvastikuregistri kvaliteedinäitajaks võib pidada aadressiandmeid. Rahvastikuregistri seadus võimaldab registrisse esitada mitu aadressi. Seaduse kohaselt tuleb esitada elukohana aadress, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Juhul kui selliseid kohti on mitu, tuleb neist valida üks. Ülejäänud aadressid on võimalik esitada lisa-aadressidena.

Rahvastikuregistris kajastuv elukoha aadress omab õiguslikku tähendust ehk see on paljudel juhtudel elukohaga seotud avalike teenuste määramise aluseks. Kui vaadata 2020. aasta elukohaandmete registreerimise statistikat ja kõrvutada seda aasta varasemaga, siis on märgata muutust oma elukoha registreerinud isikute arvus. Eelmisel aastal muudeti teate alusel elukoht 100 686 isikul, aasta varem 104 805 isikul. Need arvud kajastavad Eesti kodaniku või residendi riigisisest elukohavahetust ja ka ühest riigist teise tehtud elukohavahetust, mis on registreeritud rahvastikuregistris. 2020. aastal vahetasid inimesed registri andmetel elukohta küll vähem, aga elektroonselt esitatud avalduste osakaal kasvas 13%.