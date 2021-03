AS Paide Vesi sel aastal ja ilmselt ka järgmisel aastal veeteenuste hinnakirja muuta ei plaani, kuid lähiaastatel on hinnamuutus siiski paratamatu.

Järva Teataja toimetusse saabus hiljuti tähelepaneliku lugeja vihje selle kohta, et Paide korteriomanikel tuleb maksta vee eest hinda, mis on Eesti keskmisest ligi kaks korda kõrgem. Vihjet uurides selgus tõepoolest, et Paide veehinnad on ühed Eesti kõrgeimad, kusjuures kalliks teeb teenuse just reovee hind.