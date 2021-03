Kark märkis, et praegu on küll koos vahest pool vahakuju tellimise rahast, kuid ta usub, et puuduva summa saab aastaga kokku. Praeguseks on seemne Pitka kuju tellimiseks andnud Järva vallavalitsus ja aktiivsete Pitka-poiste eestvedamisel ka Tartu linnavalitsus. Külaselts kuulutas välja annetuste kogumise ja loodab ka sponsorite abile.