Järvamaa aasta tähtede konkursil aktiivseimaks nooreks valitud Elizabeth Lindjärv on aastate jooksul näidanud ennast mitmest küljest. Ta on silmapaistev laulja, erakordne võrkpallur, eeskujulik õpilane, osav rahvatantsija ja avatud meelega ürituste korraldaja. Seda kõike teeb ta südamest ja rõõmuga ilma, et miski teda selleks kohustaks.