Direktori sõnul on koolis filmimisel väiksed videoklipid, milles tutvustatakse erinevaid õppesuundi ning koolielu, see on alternatiiviks igakevadistele lahtiste uste päevadele, mida tänavu loomulikult korraldada ei saa. „Neid klippe hakkame siis sotsiaalmeedias levitama,” märkis ta.

Vestlusvoorud tulevaste gümnasistidega loodetakse koolijuhi sõnul aga maha pidada siiski näost-näkku kohtudes ja ta avaldas lootust, et aprilli lõpul olukord seda ka võimaldab. Õpilastega vestlemist peab Puusepp väga oluliseks. Veebi teel toimuv vestlus tema hinnangul vahetut suhtlust siiski sajaprotsendiliselt ei asenda. „Eelmisel aastal me vestlusi ei pidanud, õpilastel tuli täita veebiküsimustik ja esitada põhikooli lõputunnistus. Nüüd on kümnendike pealt tegelikult näha, kui oluline on tegelikult see vestluse osa, et last suunata kui ta ehk pole oma valikus päris kindel,” selgitas Puusepp.