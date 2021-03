Paide linnameeskonnale eesotsas president Veiko Veskimäega on Maarja Trauss juba ammu oluline tugijõud olnud. Ta on jäädvustanud meeskondade kodumänge ja jaganud teavet sotsiaalmeedias. Nüüd ootab teda ees esimene hooaeg kogukonnajuhina. FOTO: Ants Leppoja

See oli läinud aasta septembris, mil Paide linnameeskonna toonasest kogukonnajuhist Arto Saarest sai Järva vallavanem. Alles tänavu jaanuaris pärast mitut kandideerimisvooru sai avalikkus teada, et uus kogukonnajuht on Maarja Trauss.